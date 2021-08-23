شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: كتيب استفسارات تصالح مخالفات البناء يبسط الإجراءات بإجابات نموذجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، أهمية إصدار كتيب استفسارات قانون التصالح بمخالفات البناء الذى قامت به وزارة الإسكان، موضحا أن هذا الكتيب يبسط المعلومات للجان المعنية وبالتالى يبسط إجراءات التصالح مما يساهم فى سرعة الأداء وسرعة تحصيل مقدرات الدولة ويسهل على المواطن خلال التقدم بالتصالح فى مخالفات البناء.

وأضافت وكيل أول وزارة الإسكان، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الكتيب كان له إصدار قديم يتضمن القانون عبارة عن أسئلة وأجوبة حول القانون ورؤيته، ثم تم تعديلا للكتيب وإضافة التعديلات التى أدرجتها الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء.

وأوضحت وكيل أول وزارة الإسكان، أن الكتيب يجعل الجهة الإدارية تعرف ما هى واجباتها والواجبات الخاصة بالجهات الإدارية التى تبت فى التصالح، ويعرف جدية التصالح وطريق تقديم طلبات التصالح والمستندات المطلوبة وذلك من خلال أسئلة إرشادية بكل المخالفات المحتملة التى قد تجدها اللجنة بشكل أسئلة وأجوبة نموذجية.