شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للجامعات": 229 ألف طالب وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه تقدم لاختبارات القدرات للجامعات ما يقرب من 229 ألف طالب على مستوى 404 رغبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامي سيد على، أن الطالب من حقه التقدم في أكثر من امتحان قدرات.

وتابع رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، أن من التحق بالفعل إلى امتحانات القدرات 130 ألف طالب وهناك فرصة للطلاب حتى يوم الأربعاء القادم.

وواصل قنديل، قائلا: أنه لا يسمح للطالب أن يعيد اختبار القدرات مرة أخرى في حالة الرسوب فيه، ولكن يمكن له أن يمتحن اختبار قدرات أخرى في تخصص مختلف عن الذى امتحن فيه سابقا.