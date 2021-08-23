شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الحضارية: بدأنا عمليات تصميم مشروع حدائق الفسطاط على 500 فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية، أهمية مشروع حدائق الفسطاط، موضحا أنه سيتضمن حدائق مركزية، موضحا أن هذا المشروع عبارة عن 500 فدان بطريق متحف الحضارة يبدأ من مسجد عمرو بن العاص.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن عمليات إنزال المبانى المخالفة للتخطيط الخاص بالمشروع بدأت، متابعا: بدأت عملية التصميم والرؤية للمشروع ويتم حاليا عمل تعديلات للوصول للصورة التى نريدها للمشروع.

وتابع المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية: "الـ 500 فدان ستكون نواة للعاصمة الفسطاط لنصل إلى القاهرة 1930 لتكون القاهرة 2030 أجمل مدن العالم، ويتم إحياء أول عاصمة فى أفريقيا حيث ستكون منطقة جذب سياحى وبها حدائق مركزية وترفيهية وكذلك أثار وجزء به حفريات".