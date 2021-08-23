"البريد" يصدر بطاقة تذكارية لأبطال مصر أصحاب ميداليات أولمبياد طوكيو

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية لتوثيق إنجاز أبطال مصر الحائزين على ميداليات فى أُولمبياد طوكيو 2020.

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن ما حققته البعثة المصرية الأولمبية من نتائج وحصيلة الميداليات، انجاز يدعو إلى الفخر حيث انهم أسهموا فى تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار بطاقة بريد تذكارية بهدف توثيق هذا الحدث الهام.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الطوابع والبطاقات التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافى بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصرى دائماً على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية فى الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الاحداث المهمة فى تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر أن مقاس البطاقة (٦ سم فى ٨ سم) مؤمنة ضد التزييف ومتعددة الألوان أوفست وقيمتها ٥ جنيهات ومزودة بتقنية ال QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتنى هذه البطاقات والطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة اصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.