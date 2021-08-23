شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: نعمل مع أكثر من 3200 جمعية أهلية لتنمية المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة معنية بالاستثمار في البشر، منذ مولد الإنسان حتى جميع مراحله العمرية، وتضمن له أن يحصل على كافة حقوقه واحتياجاته، وتابعت: "الاستثمار في الإنسان منذ صغر سنه مهم جداً "، لافتة إلى أن الوزارة تعمل مع 3220 جمعية أهلية لتنمية المجتمع.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن المجتمع المدنى يعد الذراع النافذة لبرامج الوزارة في تنمية المجتمع، خاصة في الريف المصرى، مشددة على الوزارة تولى أهمية قصوى لرفع وعى المواطنين بالقضايا الخطيرة التي تواجه المجتمع مثل الزواج المبكر والختان وغيرها، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" تهدف إلى الاستثمار في البنية التحتية وتحسين البيئة الخارجية للإنسان، من أجل الاستثمار في البشر، مشيرة إلى أن فرص العمل ستتاح بوفرة في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ولفتت الوزيرة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، ارتفع إلى 56 ألف أسرة، مشيرة إلى أن هناك 146 ألف تظلم مقدمة جارى بحثها إلكترونياً، مؤكدة أن هناك أكثر من 200 ألف أسرة جدد تقدموا للالتحاق بالبرنامج.