شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لعزة مصطفى: هقول للمخرج يديكى 10 دقايق بدل اللى أخدتهم من الحلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقدمة برنامج صالة التحرير عزة مصطفى، المذاع على قناة صدى البلد، فى نهاية مكالته التليفونية.

وقال الرئيس السيسى، مداعبا عزة مصطفى: "هقول للمخرج يديكى 10 دقايق بدل اللى أخدتهم من وقت الحلقة".

وفى وقت سابق قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه عند الحديث عن قضية تطوير التعليم قعدنا سنين طويلة نقول نريد تطوير التعليم ودخلنا نأخذ خطوات، والمستقر على مدى الـ40 سنة اللى فاتوا أصبح حالة مصرية فى مسار التعليم لأولادنا.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامية عزة مصطفى، موجها حديثه للمواطنين: انتوا بتدخلوا أولادكم كلية فقط أم لكى يعملون بعد التخرج، فأنتم كنتم تدخلون أولادكم كلية ولكن بعد ذلك لن يكون هناك شغل.

وتابع الرئيس السيسى: الهدف الآن من تطوير التعليم أننا نعمل تطوير حقيقى لبناء شخصية حقيقية الناس تؤهلك لسوق العمل، وبعد كل هذا نجد من يصور ذلك كأن الدولة ضد أولادها.