شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تطوير التعليم يستهدف بناء شخصية حقيقية للطالب تؤهله لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه "عند الحديث عن قضية تطوير التعليم قعدنا سنين طويلة نقول نريد تطوير التعليم ودخلنا نأخذ خطوات، والمستقر على مدى الـ40 سنة اللى فاتوا أصبح حالة مصرية في مسار التعليم لأولادنا".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مداخلة مع برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد ، موجها حديثه للمواطنين: "انتوا بتدخلوا أولادكم كلية فقط أم لكى يعملون بعد التخرج، فأنتم كنتم تدخلون أولادكم كلية ولكن بعد ذلك لن يكون هناك شغل".

وتابع الرئيس السيسى: "الهدف الآن من تطوير التعليم أننا نعمل تطوير حقيقى لبناء شخصية حقيقية الناس تؤهلك لسوق العمل، وبعد كل هذا نجد من يصور ذلك كأن الدولة ضد أولادها".