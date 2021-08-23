شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الدولة مستعدة لتقديم دعم ضخم لأعمال فنية تبنى الوعى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة مستعدة لتقديم دعم ضخم لتقديم أعمال فنية لبناء الوعى المصرى، موضحا أن القضايا كثيرة فهناك قضية الفهم أى فهم التحدى، وتحدى إسقاط الدول وليس الأنظمة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مداخلة مع برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخطورة يكون فى استهداف الدولة، حيث يتم تدمير الدول، وهناك نماذج دول أمامنا كانت شكل تانى، وعندما تسقط الدولة ويسقط النظام يبدأ العبث بمقدرات ومستقبل الدول.

وتابع الرئيس السيسى: "طالما لا يوجد قيادة لا يوجد رأس لديها مسئولية تأخذ القرار والجميع يتماشى معها".