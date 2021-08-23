شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "تكلفة الإصلاح هائلة.. ويدفعها المٌصلح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية وضرورة الوعى، قائلًا:" أنا أتصور أن القضية الأهم هى الوعى بمفهومها الشامل، سواء الوعى بالدين.. فكلنا أتولدنا والمسلم مسلم بالبطاقة.. ولكن علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذى نحن فيه.. عندك استعداد تمشى بمسيرة بحث فى المسار ده لتصل للحقيقية.. كلام كبير أوى".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على شاشة "صدى البلد"، : "شوفوا مدينة الأمل وامشوا وسط الشوارع وشوفوا أحول الناس، ودا حاجة من 50 و60 مدينة فى مصر، والمنتج تفتكروا هيكون عامل إزاي!".

وأضاف: "أتصور أن قضية الوعى بمفهومها الشامل شيء هام، وتكلفة الإصلاح هائلة، يدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضى من الآخرين حيث يتحدث عكس الطبيعة ومسار الناس، والإصلاح عمل الأنبياء والرسل".