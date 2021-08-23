شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "يهمنا نحصن شبابنا والوعى حتى فى المجال الفنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، موضحا أنهم يعرفون الموهبة الحقيقية فى المجال الفنى، موجها حديثه للسيناريست عبد الرحيم كمال قائلا: "أحييك على فهمك ووعيك وثقافتك وبقولك أنا داعم لأى عمل فنى فى مجال الوعى الذى نتحدث فيه وفى مجال الوعى خاصة الوعى الدين".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مداخلة مع برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: لكن أدخل معاك فى نقاش مع تطوير الخطاب الدينى، فهناك قضايا كثيرة ويهمنا نحصن أبنائنا وشبابنا وبناتنا والشباب الكبار الدنيا حول ماذا يحدث حولهم.

وتابع الرئيس السيسى: "قضيتنا بناء الوعى الحقيقى حتى فى المجال الفني".