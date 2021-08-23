شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: قضيتنا فى مصر هى قضية الوعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للكاتب والسناريست الكبير عبد الرحيم كمال، على جهوده في الاهتمام بالوعي من خلال الأعمال الفنية والدرامية، قائلا: "كلام حضرتك كان يدعوني إن أنا أشكرك على الكلام الرائع، لأنك تتحدث بشكل يعكس حجم من المعرفة والرقى الفكرى والثقافي".

وتابع الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، أن قضيتنا في مصر قضية الوعي، متابعا في حديثه للكاتب عبد الرحيم كمال: "عايز أقولك جهز اللى أنت عايزه وأنا معاك".