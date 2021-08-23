شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الآثار الإسلامية: الانتهاء من تطوير مدينة الفسطاط خلال 8 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية، إن مدينة الفسطاط لها أهمية تاريخية كبيرة، ولذلك تولى الدولة المصرية أهمية في إحياء العاصمة الإسلامية التاريخية وجعلها متحف مفتوح أمام الزائرين، مضيفا: 8 شهور وستنتهى.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة "dmc"، أن مدينة الفسطاط بنيت 21 هجرياً على يد الصحابى الجليل عمرو بن العاص، وبها الكثير من الآثار الإسلامية، مشيراً إلى أنه سيتم رفع كفاءة المدينة وفتحها للجمهور.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مساء أمس، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية، ومسئولي المكتب الاستشاري لمشروع حدائق الفسطاط.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تسرع الخطي لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع وضغط المخطط الزمني؛ نظراً لما سيحققه هذا المشروع من نقله حضارية بالمنطقة، وإحياء أول عاصمة إسلامية في أفريقيا، والحفاظ على العمارة الإسلامية الخالدة بها؛ لتصبح مدينة الفسطاط مُتحفا مفتوحا أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم، كما يستهدف المشروع إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.