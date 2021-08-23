شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة تعلن الانتهاء من إنتاج 15 مليون جرعة من "سينوفاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.

الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين للمستشار عزت أبو زيد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، كما منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق".

غدا انخفاض طفيف بحرارة الجو وطقس حار بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الصحة: الانتهاء من إنتاج 15 مليون جرعة من "سينوفاك" وطرحها غدا بالمراكز

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إنتاج 15 مليون جرعة من للقاح "سينوفاك - فاكسيرا"، وطرحها بمراكز تلقي اللقاح بداية من غدٍ الثلاثاء، مؤكدة أن تطعيم جميع المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالمجان، وأن 100% من اللقاحات الموجودة في مصر معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

التعليم العالى: تنسيق الجامعات الخاصة عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على خريجى الشهادات المصرية فهم آليات التنسيق الجديدة للجامعات الخاصة.

العليا لاختبارات القدرات: لا نية لمد حجز الاختبارات و7 مساء آخر موعد للتسجيل

أكد الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لا نيه لمد باب حجز اختبارات القدرات مرة أخرى أمام طلاب الثانوية العامة، مؤكدا غلق باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين.

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل رصد أول حالة لمتحور "دلتا" فى مصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم اكتشاف أول حالة مصابة بمتحور دلتا بلس في مصر في منتصف يوليو الماضى، لسيدة وحالتها لم تستدع الذهاب إلى مستشفى، مشيرة إلى ارتفاع فى أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

حصاد موسيمانى مع الأهلى في كل البطولات.. غزارة تهديفية وشباك مستباحة

اقترب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، من فقدان أول بطولة منذ قيادته للفريق فى أواخر شهر أكتوبر الماضى 2020، وهى بطولة الدورى المصرى هذا الموسم.

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الاثنين.. و 10.3مليار جنيه مكاسب سوقية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.886 مليار جنيه.

انتهاء مراسم غسل الكعبة وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من كورونا.. فيديو

انتهت قبل قليل، مراسم غسل الكعبة المشرفة، من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلل بهذا المخلوط الذي يحضر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وستتم مراسم غسل الكعبة هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتشرف خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بغسل الكعبة المشرفة.

الأعلى للإعلام يضع ضوابط لتسجيل المحادثات الهاتفية وبثها دون موافقة مسبقة

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اجتماعه الدوري بحضور جميع أعضاء المجلس، وخلال الاجتماع أقر المجلس عدداً من السياسات واتخذ عددا من القرارات في إطار الدور المنوط بالمجلس بتنظيم الصحافة والإعلام.

التعليم: لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل مع بدء الدراسة إلا بعد تلقى اللقاح

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة التعليمية، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمتابعة تلقى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعى والوقوف على ما تم في هذا الشأن.

مصر تعزى السودان فى ضحايا الفيضانات.. وتؤكد تضامنها الكامل مع الخرطوم

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوى ضحايا الفيضانات التى اجتاحت مؤخرًا عددًا من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل.

زواج البارت تايم.. تعرف على الرأى الحاسم من دار الإفتاء بشأنه

تصدرت قضية زواج البارت تايم، اهتمامات المصريين فى أداة البحث على موقع جوجل، وذلك بعد حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى عقب إطلاق ما سميت بمبادرة زواج البار تايم، الدكتور خالد عمران، امين الفتوى بدار الافتاء، شدد على أن الزواج أمر مقدس وميثاق غليظ ومن مقاصد الشريعة حفظ العرض وهى أساس تكوين الأسرة لذلك قضية الزواج حساسة للغاية.

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين فى مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

تخفيضات الأوكازيون الصيفى تقفز لـ75%.. وارتفاع عدد المحلات المشاركة لـ3 آلاف

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى العمل بالأوكازيون الصيفي 2021 من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة بالمحافظات المختلفة، حيث كشف تقرير رسمي للوزارة عن استمرار مشاركة المحلات في عروض تخفيضات الأسعار، وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها فى الأسعار دون إلزامها بأى نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات، وأن عدد المحلات التى شاركت فى الأوكازيون بلغت حتى الآن الى ما يقرب من 3000 محل، وأنه يتم تقديم تخفيضات في أسعار المنتجات وفقا لرغبة المحل المشارك.

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، تجهيز بدائل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في قائمة الفراعنة تحسباً لعدم وجوده فى القائمة بشكل نهائي بعد خطاب ليفربول.