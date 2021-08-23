شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: الموافقة على رخصة الاستخدام الطارئ لإنتاج لقاح فاكسيرا سينوفاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة وافقت على رخصة الاستخدام الطارئ لإنتاح لقاح "فاكسيرا – سينوفاك" داخل مصر، موضحا أن هيئة الدواء قبل أن توافق على إنتاج وتدول أى منتج علاجى، تتأكد أولا من فعاليته، وجودته.

أضاف الدكتور أيمن الخطيب، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على صدى البلد، أن لقاحات كورونا كانت تحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من أجل تداولها، أما الموافقة النهائية فلم تصدر بعد، موضحا أنه ينبغى خضوع لقاحات كورونا لمختلف التجارب السريرية قبل أن توافق عليها هيئة الدواء، فيما جعلت الظروف الطارئة الهيئة تمنح رخصة الاستخدام الطارئ، التى تتيح استخدام العلاج لفترة معينة، ومحددة المدة.

وأشار الخطيب، أن النظام الطبى العالمى، يمنح الرخصة لمدة 6 أشهر وبعدما تنقضى يتم تجديدها، لافتا إلى أنه فى مصر صدرت 6 رخص استخدام طارئ، كما يفعل العالم فى هذا الشأن.

وتابع أن القيادة السياسية تعمل على توطين صناعة الدواء فى مصر، كما أن أى لقاح توافق عليه الهيئة يظل تحت إشرافها، مشيرا إلى أنه لأول مرة تنتج شركة مصرية لقاح "فاكسيرا – سينوفاك".