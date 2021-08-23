"أخويا وعياله ولعوا في البيت".. كواليس نجاة عجوز من الموت بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلافات عائلية وجيرة أشعلت فتيل أزمة عجوز وشقيقها من الأم. منزلان متلاصقان لا يفصلهما سوى جدار لكن نار الخلافات دفعت أحد الطرفين للانتقام بشكل غير مبرر كاد يودي بحياة ربة منزل على يد أقرب الناس إليها.

مساء الخميس الماضي انطلقت سيارات الإطفاء صوب بلاغ اندلاع حريق بمنزل مكون من (أرضي - طابق أول) بقرية بني مجدول مركز كرداسة شمال المحافظة.

تبين بالفحص نشوب الحريق بالطابق الأول ونتج عنه احتراق محتويات الطابق من أثاث ومفروشات. وقال مالكة المنزل (روحية 58 سنة) إنها أثناء تواجدها بالطابق الأرضي فوجئت بنشوب الحريق.

أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، اتهمت السيدة شقيقها من الأم وأسرته (زوجته - نجلاه - زوجة أحدهما) بإضرام النيران في المنزل؛ لوجود خلافات عائلية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة ومعاونيه الرائدين عبد الرحيم الرفاعي وأحمد فايز والنقيب محمود عبد العليم من ضبط المتهمين عدا الأول (شقيقها من الأم عامل 48 سنة).

المتهم الرئيسي (سائق 27 سنة) أقر بإضرام النيران في قطعة ملابس وألقاها من سطح منزله إلى شباك منزل عمته الملاصق؛ لوجود خلافات عائلية وجيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، ووجه اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة بسرعة ضبط المتهم الهارب، وباشرت النيابة العامة التحقيق.