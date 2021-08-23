ضربة موجعة لتجار الكيف.. إحباط ترويج 444 طربة حشيش في أسيوط والشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة تشكيلين عصابيين لنقل وترويج 444 طربة لمخدر الحشيش بنطاق محافظتى "أسيوط – الشرقية" تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط تشكيلاً عصابياً ضم (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية ،وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط) تخصص فى نقل وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من محافظات الوجه البحرى وترويجها على عملائهم بنطاق محافظات الوجه القبلى، فضلاً عن إعداد وتجهيز مخازن سرية بإحدى السيارات يصعب الوصول إليها وذلك إمعاناً فى التمويه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة، وعُثر بحوزته على (360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جراما مخبأة بمخازن سرية داخل كابينة السيارة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهته بالمضبوطات إيد ما جاء بالتحريات وبمشاركته المتهمان الآخران فى نشاطه الإجرامى - جارى تكثيف الجهود لضبطهما - وبتطوير مناقشة المتهم أمكن تحديد مصدر حصوله على المضبوطات من أحد التشكيلات العصابية الخطرة فى الاتجار بمخدر الحشيش "محددين" مقيمين بمحافظة الشرقية.

بتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات، وتكوين المذكورين تشكيلاً عصابياً للإتجار بمخدر الحشيش متخذين من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع يضم (5 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبحوزتهم (84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8٫400 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة - سيارة).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار، واستخدامهم للسيارة فى النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3 ملايين و108 آلاف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.