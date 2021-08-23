ضبط شاب اعتدى على مسن بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" لتعدى شاب على رجل مسن أمام أحد المحال بالإسكندرية.

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً تعدى شاب على رجل مسن أمام أحد المحال "ملك المعتدى عليه" بدائرة قسم شرطة العطارين بالأسكندرية، وادعاء الرجل المسن المعتدى عليه اعتداء الشاب عليه لرفضه دفع إتاوة له.

بالفحص تبين قيام (عاطل 27 سنة بحوزته سلاح أبيض) بالتعدى على (صاحب مطعم 75 سنة) بالضرب لمحاولة الأخير استدراج نجل شقيقة العاطل (7 سنوات) لمدخل أحد العقارات للتعدى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية.