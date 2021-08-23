شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتهاء تأثيث 8500 وحدة سكنية لأسر المناطق الجديدة بديلة غير الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماعا مع ممثلى 30 جمعية أهلية بهدف تنسيق الجهود وتطوير نظم إدارة معلومات مميكنة تربط بين الوزارة والجمعيات لمتابعة الاداء ولرصد النتائج المخطط لها بشكل دورى ومستمر، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تأثيث 8 آلاف و500 وحدة سكنية لسكان المناطق المستحدثة المنقولين من المناطق غير الآمنة وجارى الانتهاء من 3000 وحدة لتبدأ مرحلة أخرى من التسكين لاستكمال ما يقرب من 16 ألف وحدة سكنية، معربة عن أهمية تحقيق المزيد من التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدات السكنية المستهدفة فى المناطق المستحدثة.

وأجرت وزيرة التضامن حوارا مفتوحا مع ممثلى الجمعيات حول تقسيم المسئوليات وتعزيز التعاون واستعراض المعوقات التى تواجه المجتمع المدنى ووعدت بالمساهمة فى تذليلها بهدف تفعيل دورهم بأقصى قدر ممكن فى إطار المبادرة وفى كافة البرامج القومية، لافتة إلى أن دور كل من الوزارة والجمعيات الأهلية هو واحد متكامل ولا يتجزأ وأن التنسيق المستمر بينهم أمر حيوى، وأن دورهم فى المبادرة يشمل الطفولة المبكرة والتوسع فى إنشاء وتطوير الحضانات فى القرى، بالإضافة إلى خدمات الألف يوم الأولى فى حياة الطفل، بالإضافة إلى تعزيز تنمية الأسرة المصرية فى مجالات توفير سكن كريم وزيادة فصول محو الأمية بصفة خاصة للفتيات والسيدات وزيادة أعداد مدارس المجتمع لاستيعاب المتسربين من التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وافتتاح المزيد من عيادات "2 كفاية" لضمان إتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وتم مناقشة ضرورة توفير خدمات الاكتشاف المبكر للإعاقة والتأهيل لمن يثبت إعاقتهم وتسهيل دمجهم فى المجتمع، كما أكد الحاضرون أن فرص التمكين الاقتصادى تساهم فى خروج الأسر الفقيرة من دائرة الفقر وتحسين جودة حياتهم، وأخيرا تم التأكيد على اهمية تعزيز وعى الأسر المصرية من خلال زيارات الرائدات والمثقفات، واللقاءات المجتمعية والجماهيرية، والشراكة مع مسرح التجوال وصناع الدراما بالتنسيق مع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى أهمية دور الصحافة والإعلام والدراما والإعلام التنموي.

وتم التوافق فى نهاية الاجتماع على تحديد الأنشطة التى سيتم تنفيذها فى كل قرية من القرى المستهدفة فى مبادرة حياة كريمة، كما سيتم إطلاق موقع إلكترونى ومشاركته مع الجمعيات الأهلية بهدف تسجيل ورصد كافة تدخلات الوزارة ومؤسسات العمل الأهلى فى جميع القرى المستهدفة فى المبادرة.