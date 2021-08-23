شكرا لقرائتكم خبر عن الجامع الأزهر يبدأ اختبارات إتمام المرحلة الأولى لمسابقة تسجيل القراءات العشر والان مع تفاصيل الخبر
وتم توزيع المتقدمين على 48 جلسة تعقد على مدار 16 يومًا تمتد في الفترة من إلى 14 سبتمبر 2021 م ، بواقع ثلاث جلسات كل يوم، على أن تبدأ الجلسات يوميًّا في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتختتم في الثالثة مساءً، وسيتم نشر كشوف الجلسات لكل يوم في اليوم السابق له وذلك على مدار فترة الاختبارات.
وتهدف المسابقة إلى اختيار أفضل القراء إتقانًا وصوتًا للقيام بتسجيل القرآن الكريم بالقراءات العشر ورواياتها العشرين، كما تعمل على دور الأزهر في نشر العلم الشرعي بمنهجه المعتدل، وعلى رأسه ما يتعلق بالقرآن الكريم وقراءاته، فضلًا على إثراء المكتبة الصوتية الإسلامية بمجموعة تسجيلات مكتملة من القراءات العشرة المتواترة للقرآن الكريم برواياتها العشرين، بالإضافة إلى اكتشاف قراء موهوبين ومتقنين جدد.