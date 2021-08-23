شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من البنك الدولى يبحث مع الحكومة الليبية خطة مقترحة للعمل بها فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ظهر الاثنين اجتماعًا، مع وفد من البنك الدولي، الذي يزور طرابلس هذه الأيام، لعقد عدد من الاجتماعات الفنية مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

حضر الاجتماع، الذى عقد بديوان رئاسة الوزراء، وزير المالية الليبى خالد المبروك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة” ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء الليبي، ومدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية.

وخصص الاجتماع لتقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي، واعتماد خطة العمل المقترحة من البنك الدولي في ليبيا والتي من خلالها سيتم العمل المشترك مع الوزارات المعنية .وأكد رئيس الحكومة الليبية خلال الاجتماع على ضرورة التعاون بين المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والوزارات المختصة والبنك الدولي في خلق شراكة وتعاون فاعل وملموس، وخلق فرص استثمارية جيدة تدعم الاقتصاد الوطني.