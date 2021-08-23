شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات الأوكازيون الصيفى تقفز لـ75%.. وارتفاع عدد المحلات المشاركة لـ3 آلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى العمل بالأوكازيون الصيفي 2021 من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة بالمحافظات المختلفة، حيث كشف تقرير رسمي للوزارة عن استمرار مشاركة المحلات في عروض تخفيضات الأسعار، وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها فى الأسعار دون إلزامها بأى نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات، وأن عدد المحلات التى شاركت فى الأوكازيون بلغت حتى الآن الى ما يقرب من 3000 محل، وأنه يتم تقديم تخفيضات في أسعار المنتجات وفقا لرغبة المحل المشارك.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2021 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 75 %، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفى.

على جانب آخر، تواصل وزارة التموين شن حملات مستمرة على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار وكذلك حصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة فى الأوكازيون، كما يتم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك للمرور على المحلات والأسواق المختلقة بالمحافظات، حيث كشفت الأجهزة الرقابية عن عروض وهمية في تخفيضات الأسعار تقدمها بعض أصحاب المحلات التجارية لتجنب خداع المواطنين، وتم تحرير 482 مخالفة منذ بداية انطلاق الأوكازيون الصيفى وحتى الآن، منها 153 مخالفة عن عروض وهمية لتخفيضات الأسعار، حيث يتم متابعة بيانات الباركود الخاصة بالمنتج لمعرفة السعر قبل وبعد الخصم المعلن عنه فى الأوكازيون ومن يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك تحرير مخالفات عن عدم وجود تصريح بجانب تحرير العديد من المخالفات الأخرى، وانه تم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجدد أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، على مطالبة أصحاب المحلات التي ترغب في المشاركة في الأوكازيون الصيفى بالتوجه مسبقا الى مديريات التموين الواقع في دائرتها محلاتهم التجارية للحصول على التصاريح للمشاركة في الأوكازيون، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين وجه بتكيف الرقابة على الأسواق وأنه يتم تشكيل غرفة عمليات والتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة لمتابعة الأوكازيون بشكل يومى.

وحذّر جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين من محاولة أي شخص من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار على غير الحقيقية خلال فترة الأوكازيون الصيفى 2021 ،حيث يقوم موظفو الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بالمرور على المحلات ، للتأكد من جدية العروض المقدمة في تخفيضات الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما يقوم الجهاز بتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن 19588.