شكرا لقرائتكم خبر عن "تابلت أحوال مدنية متحرك" لتصوير المواطنين بالمنازل لاستخراج البطاقات..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثورة تطوير حقيقية تشهدها الأحوال المدنية، حيث تم استحداث "تابلت متحرك" لتصوير الحالات الإنسانية "المرضى وكبار السن" بأماكن تواجدهم، دون الانتقال لمقار الأحوال المدنية، حيث يتم إيفاد مأموريات لتصويرهم وتسليمهم بطاقات الرقم القومي.

وفي سياق متصل، أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية شملت عدد من السيارات المجهزة (المراكز التكنولوجية المتنقلة) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح ، للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الانتقال .

وقام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين قاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية المجتمعية بنطاق محافظات ( القاهرة – الجيزة – سوهاج – الفيوم – بنى سويف – المنيا ) وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من المواطنين ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن .. كما تم إيفاد مأمورية تصوير خارجى بمحافظة قنا لإستخراج الأوراق الثبوتية وتجديد بطاقات الرقم القومى لقاطنى منطقتى (الكنوز بدائرة قسم شرطة قنا – مُجمع الألمونيوم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى)، كما تم إيفاد مأموريات لعدد ( 5 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة - المستشفيات) بكافة المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، وتم إيفاد مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من السيدات ( بدائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ – بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ) بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.

كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بعدد من القطاعات والمؤسسات العلمية والاجتماعية .

ويواصل قسم حقوق الإنسان بالقطاع اهتمامه بتوجيه وإستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى الهمم" بمقر ديوان القطاع لتقديم خدمات القطاع لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتشهد الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ثورة تطوير بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وسرعة استخراج الأوراق الثبوتية، وفي هذا الإطار، قام قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية بعدد من الفعاليات، أبرزها إيفاد قوافل "مراكز تكنولوجية متنقلة" مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم خدمات القطاع "بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المميكنة" بالمناطق ذات الكثافات السكانية والقرى الأكثر احتياجا بمحافظات "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – دمياط – المنوفية – مطروح – المنيا"، حيث تم استخراج "10087 بطاقة رقم قومى – 24329 مصدراً مميكنة".

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد"، وبمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.