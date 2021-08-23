شكرا لقرائتكم خبر عن زواج البارت تايم.. تعرف على الرأى الحاسم من دار الإفتاء بشأنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت قضية زواج البارت تايم، اهتمامات المصريين فى أداة البحث على موقع جوجل، وذلك بعد حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى عقب إطلاق ما سميت بمبادرة زواج البار تايم، الدكتور خالد عمران، امين الفتوى بدار الافتاء، شدد على أن الزواج أمر مقدس وميثاق غليظ ومن مقاصد الشريعة حفظ العرض وهى أساس تكوين الأسرة لذلك قضية الزواج حساسة للغاية.

وأضاف عمران، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مثل هذه التسميات مرة زواج التجربة ومرة زواج البارت تايم كلها محاولات للعبث بهذا الأمر المقدس وأيضا هى محاولة لنيل الشهرة وعمل تريند وجمع اللايكات عن طريق أمر يحترمه الجميع وهو الزواج، وهذه لا ترقى أن تكون مبادرة ولا تسهم فى حل المشكلات بل تساهم فى زيادة التباعد والتفكك الأسرى، فمقصد الزواج فى الإسلام يشترط فيه الديمومة ويتعارض مع قضية التأقيت وهذا ما يسمى زواج البارت تايم فهو أمر مخالف.

وكانت دار الافتاء، اكدت فى وقت سابق، أنه لا ينبغى الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات فى عقد الزواج التى ازدادت فى الآونة الأخيرة، والتى يَكْمُن فى طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة فى المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التى حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة.

وتابعت فى بيان لها : ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدى إلى بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج الشرعى هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية.