ضبط مواطن يبيع المخدرات لأجنبي ويوثق الواقعة على "التيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، لقيام أحد الأشخاص بعرض شراء مواد مخدرة على آخر مقابل مبالغ مالية.

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" متضمناً قيام أحد الأشخاص مصري الجنسية يتحدث مع أجنبي، ويعرض عليه شراء مواد مخدرة مقابل مبلغ مالي محدد فضلاً عن رفض الأخير ذلك.

بإجراء التحريات أمكن تحديد الشخص الذى يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر) .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط المذكور وبحوزته ( كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وبمواجهته بمقطع الفيديو المشار إليه أيد مضمون ما جاء بالتحريات.