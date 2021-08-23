الداخلية تكشف واقعة محاولة شخص بالانتحار على شريط السكة الحديد بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة محاولة أحد الأشخاص الانتحار على شريط السكة الحديد بالغربية.

تلقي قسم شرطة ثان المحلة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بقيام صديقه (مقيم بدائرة القسم) بالبث المباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" محاولاً الانتحار على شريط السكة الحديد بمنطقة العلو بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع الأخير بجوار شريط السكة الحديد المشار إليه، وبسؤاله قرر قيامه بالوقوف بالمكان المشار إليه محاولاً الانتحار من خلال إلقاء نفسه أمام أحد القطارات، وعلل ذلك لمروره بحاله نفسيه سيئة لوفاه زوجته وكريمتها بحادث قطار أثناء عبورهم شريط السكة الحديد العام الماضي أمام بصره.

بسؤال شقيقه (عامل - مقيم بذات العنوان) أيد ما جاء بالفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.