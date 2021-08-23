بعد تداول فيديو.. الأمن يكشف تفاصيل واقعة تقييد شخص بالحبال بعربة كارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن قيام شخصين بتقييد أحد الأشخاص بالحبال بالعربة "الكارو" خاصته بدعوى قيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل موقع إحدى الشركات بالغربية.

بالفحص تبين أن مرتكبي الواقعة (ثلاثة بائعين خردة، لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بمركز السنطة بالغربية) حال قيامهم بسرقة (3 بطاريات وكمية من المعادن) من موقع إحدى الشركات بالغربية، وتحفظ الأهالي على أحدهم وتقييده بالحبال .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحديد وضبط القائمين على تقييد المتهم المشار إليه (عاطل، وشقيقه – مقيمان بذات الناحية)، وبمواجهتهما أقرا بتقييد المتهم لحين وصول الأجهزة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.