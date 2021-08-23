3 ألوان عن اللقاح.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل تطبيق "جواز السفر الصحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إتاحة تطبيق إليكتروني تحت اسم "Egypt Health Passport" خلال الأيام القادمة لإصدار شهادات تلقي لقاح كورونا إلكترونيًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الاثنين؛ للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة إن التطبيق يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أنّ الشخص لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى حصول الشخص على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الأخضر فيعني أنّه حاصل على جرعتين من اللقاح.

وبحسب زايد، فإنه يتم من خلال التطبيق التعرف على موقف إجراء تحاليل "pcr" للجهات التي تطلب ذلك، ويمكن استخدام تلك الخاصية في الفعاليات والمطارات والأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأشارت إلى إصدار 150 ألف شهادة تحمل رمز "QRcode " حتى اليوم.