طلب برلماني بسرعة منح العاملين بهيئة التدريس لقاح "كورونا" قبل بدء العام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حذر النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من حالة التهاون من قِبل البعض في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، على الرغم من ارتفاع نسبة الإصابة بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد عبد الله أن هذا الأمر ينعكس بالسلب على تفشي الفيروس في المجتمع بصورة كبيرة؛ مما يُهدر الجهود المبذولة منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مع ضرورة الحصول على اللقاح، متابعًا: "الأزمة ما زالت قائمة، والفيروس لم ينتهِ بعد، واللقاح ليس علاجًا بقدر ما هو يسهم في تخفيف الأعراض في حالة الإصابة أو يقلل من فرص الإصابة، ولهذا فهو ضروري خلال الفترة المقبلة؛ ولكن لا يغني عن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعلنة، سواء من قِبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية".

وطالب عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بالانتهاء من تطعيم كل العاملين في هيئة التدريس؛ سواء في وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد، مع ضرورة توفير اللقاح لكل العاملين في الهيئات والمؤسسات الرسمية ومقدمي الخدمات العامة للجمهور؛ للحفاظ على المواطنين من تفشي الفيروس، مع ضرورة إعادة وضع ضوابط لإلزام المواطنين بارتداء الكمامة في المواصلات العامة والهيئات والمؤسسات الحكومية.