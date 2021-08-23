"نقل الكهرباء" والبنك الأهلي يوقعان عقد تمويل بـ4 مليارات جنيه -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القطاع يعمل على تحسين وتطوير شبكتَي النقل والتوزيع؛ بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية؛ لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة ، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد تمويل مشترك بمبلغ يصل إلى 4 مليارات جنيه بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكل من البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل، والمرتِّب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، والبنك التجاري الدولي بصفته المرتِّب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، وبنك الكويت الوطني بصفته المرتِّب، التي شهدها وزير الكهرباء، اليوم الإثنين؛ للمساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لبعض مشروعات المقترض المتمثلة في تنفيذ محطات المحولات وإجراء توسعات لبعض محطات المحولات القائمة، وشراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.

وأوضح شاكر أن القطاع يعمل على تحسين وتطوير شبكتَي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة ، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأضاف وزير الكهرباء أنه في ما يتعلق بتدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء، فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية؛ حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود؛ سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أم توسيع مشروعات قائمة.

وأشار شاكر إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي؛ حيث إن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان.

وأكد وزير الكهرباء أنه يتم حاليًّا المضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، كما تتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة المائية في إفريقيا،كما أكد الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي مع قبرص واليونان؛ حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وتأتي مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية؛ للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام .