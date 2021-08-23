شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه.

‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.

‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه .

‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.

‏‎- الخيار بـ 7.5 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.

‏‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.

‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.

‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها.

‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

‏‎- التفاح السكرى بـ 27 جنيها

‏‎‏‎‏‎ـ العنب الأحمر بـ14 جنيها.

‏‎ـ عنب بناتى بـ13 جنيها.

‏‎ـ الباميا الخضراء بـ15 جنيها.

‏‎ـ تفاح أحمر إيطالى بـ27 جنيها.

‏‎ـ تفاح بلدى بـ15 جنيها.