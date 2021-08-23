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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.
‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.
‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.
‏‎- الخيار بـ 7.5 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
‏‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه
‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.
‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها.
‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.
‏‎- التفاح السكرى بـ 27 جنيها
‏‎‏‎‏‎ـ العنب الأحمر بـ14 جنيها.
‏‎ـ عنب بناتى بـ13 جنيها.
‏‎ـ الباميا الخضراء بـ15 جنيها.
‏‎ـ تفاح أحمر إيطالى بـ27 جنيها.
‏‎ـ تفاح بلدى بـ15 جنيها.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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