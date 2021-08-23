شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم قافلة طبية لأهالى الأسمرات بالمجان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت محافظة القاهرة قافلة طبية ومبادرة التوعية لأبناء الاسمرات بمركز طبي 4 بحي الاسمرات، تشمل إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية بالمجان في عدد كبير من التخصصات مثل الأطفال والباطنة والنساء وأمراض القلب والعظام والجلدية تحت إشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين ، بالإضافة إلى التوعية والكشف الذاتي على سرطان الثدي والتوعية بأخطار الإدمان وتوعية الأسرة بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية .

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة القافلة و مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالمركز الطبي بالاسمرات لمتابعة انتظام أعمال تلقي المواطنين اللقاح وسير العمل مع تقديم كافة التسهيلات للتيسير على المواطنين.

وتابع المحافظ سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح والتقى المواطنين المتواجدين عقب حصولهم على التطعيم .

وأشار المحافظ إلى توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات شملت (سينوفارم الصيني، سينوفاك الروسي، استرازينيكا الانجليزى) في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وناشد المحافظ المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد "فيروس كورونا" من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيروس وخاصة مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع أو بالاستيراد.

ورافق المحافظ نائب المحافظ للمنطقة الغربية والدكتور محمد شوقي مدير مديرية الصحة.



























