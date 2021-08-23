شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 10 رحلات أسبوعية من موسكو إلى المنتجعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معدل تشغيل الرحلات الجوية التي تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، من العاصمة الروسية موسكو إلى المنتجعات المصرية، زيادة في عدد الرحلات بمعدل 10 رحلات أسبوعيا لكلا من مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، وذلك بعد فترة لا تتجاوز الأسبوعين من تنفيذ القرار الروسي باستئناف الطيران المباشر إلى المنتجعات المصرية بعد غياب 6 سنوات.

وبدأت مصر للطيران، تشغل 5 رحلات أسبوعيا إلى مطار شرم الدولي بدلا من 3 رحلات جوية، وبالمثل أيضا مطار الغردقة الدولي، بدأ يستقبل 5 رحلات أسبوعيًا تسيرها الشركة الوطنية من العاصمة الروسية موسكو إلى الغردقة، وذلك في إطار عودة الرحلات المباشرة بين روسيا ومنتجعات مصر.

في الوقت نفسه، يتزامن مع زيادة رحلات مصر للطيران بين روسيا ومطاري شرم الشيخ والغردقة، فقد شهدت رحلات مطار القاهرة أيضا التي تسيرها مصر للطيران من روسيا، زيادة في معدل التشغيل وأصبحت يتم تسيير رحلة يوميا بين القاهرة وموسكو، فضلا عن الزيادة التي يشهدها معدل التشغيل للقاهرة أيضا من قبل شركات الطيران الروسية.