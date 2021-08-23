شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع تنفيذ رصف وتطوير طريق التجنيد بتكلفة 25 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية للوقوف علي نسب التنفيذ الحالية لها علي أرض الواقع وذلك بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وحدائق الأهرام .

شملت جولة المحافظ تفقد الأعمال النهائية لرصف وتطوير طريق التجنيد بطول 2.5 كم وعرض 25م وبتكلفة تصل الي 25 مليون جنيه وكذا رصف وتطوير الطريق المؤدي لسنترال الرماية ومكتب البريد، للوقوف علي جودة الأعمال المنفذة علي الطبيعة ليصبح إضافة جديدة للمحاور المرورية الجاري تطويرها بتلك القطاع الحيوي الذي توليه الدولة إهتماما كبيراً .

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير شملت رصف الطريق وإنشاء أرصفة للمشاه والجزيرة الوسطي ودهان البلدورات و الأسوار وتدبيش الأجزاء المتهالكة علي جانبي الطريق وتدعيمه بأعمدة إنارة حديثة لرفع كفاءة الإنارة به، موجها بتخطيط الشارع، بالإضافة إلي أنه تم تطوير ورصف موقف الأتوبيس بذات المنطقة.

كما وجه المحافظ بضرورة تدعيم الحارة البطيئة بمدخل الطريق المؤدي لسنترال الرماية ودعم الجزر الوسطي الفضاء بالمسطحات الخضراء لإضفاء المظهر الجمالي علي الطريق وخلال الجولة شدد المحافظ علي ضرورة التزام أتوبيسات النقل العام والجماعي بالأماكن المخصصة لهم وتخصيص مكان للسيارات الفان لعدم إعاقة الحركة المرورية للطريق العام، موجها بضرورة تطوير الأكشاك الموجودة بالموقف بشكل حضاري لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

كما استمع محافظ الجيزة لمطالب بعض قاطني حدائق الأهرام التي تتمثل في تدعيم حدائق الأهرام بـ"سيارات فان" إضافية لتحل محل مركبات التوك توك بعد قيام المحافظة بشن حملات دورية للقضاء علي تلك الظاهرة.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقدعدد من المحاور الجاري تطويرها والتي شملت محور المنصورية ومحور انور السادات مرورا بكوبري المريوطية الجديد وشارع ترسا حتي شارع خاتم المرسلين .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.



























