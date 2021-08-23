شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة كندا تهنئ نفرتيتى الإسكواش نور الشربينى بالفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة اللاعبة نور الشربينى لفوزها ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش للمرة الثالثة فى تاريخها، وقال السفارة فى تغريدة لها على تويتر قبل قليل "مبروك لمصر ولنور الشربيى الفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش 2012".

كما هنأت السفارة الكندية بالقاهرة الشربينى بالفوز، وقال على تويتر: مبروك لنفرتيتى الاسكواش..للمرة الثالثة نور تحصد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش".

توجت البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى استضافتها بريطانيا خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش.

وفازت نور الشربينى على منافستها نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 13-11, 5-11, 11-7، 11-2.

وتعتبر بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات فى تاريخ اللعبة، كما تعتبر هذه البطولة هى الأخيرة فى الموسم الجارى 2020 / 2021.

وأعربت نور الشربينى عن سعادتها الكبيرة بعد تتويجها ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، التى استضافتها بريطانيا خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الإسكواش.

وقالت نور الشربينى في تصريحات إعلامية: صعب أن أعبر عن مشاعرى، خطفت الشوط الأخير والمباراة من خصم قوى وهى نوران، كنت أحاول أن أدوس على نفسى لأكمل اللقاء وسرنا نقطة بنقطة حتى الشوط الأخير.

أضافت: إحساس رائع أن أتوج بالبطولة للمرة الثالثة، بطولة بريطانيا من البطولات المهمة ويهم أى لاعب التتويج بها وأن أتوج بها بعد بطولة العالم فهذا أمر مهم جداً، خاصة أننى لم أكن جاهزة بنسبة مائة بالمائة قبل بداية المنافسات بسبب الإصابة.



