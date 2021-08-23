شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصومال: نشكر الرئيس السيسى على دعمه لبلادنا ونتطلع لزيادة الاستثمارات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر السفير إلياس شيخ عمر سفير دولة الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه للصومال وتركيزه على دعم شعبها، مؤكدا أن العلاقات المصرية- الصومالية راسخة عبر التاريخ.

وأشاد السفير الصومالي - في تصريح، اليوم الاثنين، بمخرجات زيارة رئيس الوزراء الصومالي محمد روبلي إلى مصر الأسبوع الماضي، والترحيب الحار لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال استقبال نظيره الصومالي وتأكيده على دعم الصومال وشعبها، والقرار الأخير بشأن زيادة عدد المنح المصرية المقدمة إلى الطلاب الصوماليين، حيث كانت 200 منحة، وأصبحت 450 منحة للجامعات والدراسات العليا.

وأكد أهمية فتح آفاق التعاون بين مصر والصومال والتعاون في شتى المجالات وخاصة الاستثمار في الصومال، حيث دعا المستثمرين المصريين إلى الاستثمار في الصومال وخاصة الثروة الحيوانية والمواشي، حيث تتمتع الصومال بسواحل كبيرة وثروة سمكية عملاقة، كما تتمتع الصومال بأرض خصبة، منوها بضرورة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الصومالية وتفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين، لاسيما فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والمهني للكوادر في المؤسسات الصومالية لمنحها دفعه قوية حتى يتسنى لها القيام بمهامها على الوجه الأمثل.

كما أعرب عن أمله في زيادة التعاون مع مصر في مجال التعليم، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أبناء الشعب الصومالى تتلمذ على يد مدرسين مصريين.

وقال إن رئيس الوزراء الصومالى دعا نظيره المصري لزيارة الصومال، معرباً عن أمله في زيادة الزيارات المتبادلة على المستويين السياسي والاقتصادي، وتسيير رحلات شركة "مصر للطيران" إلى مقديشيو، لتسهيل حركة الافراد والتجارة بين البلدين، مضيفا "أن الصومال يحتاج أيضاً لحزمة من الدعم في القطاع الصحي، والتي تتمثل في إعادة تشغيل عدد كبير من المستشفيات في الأقاليم المختلفة، وإمداد هذه المستشفيات بأطباء مصريين، وإقامة مستشفى مصري في الصومال، فضلا عن إيفاد القوافل الطبية".

وشدد السفير الصومالي على أهمية الدور الذي يلعبه الأزهر الشريف منارة الإسلام الوسطي في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرا إلى أنه التقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مؤخرا ضمن وفد صومالي برئاسة رئيس الوزراء، وأنه تم التباحث بشأن سبل التصدي للفكر المتطرف والإرهاب، وقال "طلبنا من الأزهر دعم الصومال في هذا الصدد، ووعد الإمام الأكبر بتقديم مزيد من الدعم للصومال وإرسال قافلة طبية إلى الصومال إلى جانب تقديم 50 منحة من الأزهر للصومال"، مضيفا أنه "تم تدريب مائة من الأئمة الصوماليين على الفيديو كونفرانس".

وثمن السفير الصومالي، الدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في دعم ومساندة الصومال، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الصومالي ناقش مع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط عددا من الموضوعات والقضايا وخاصة مسألة إسقاط الديون عن الصومال وكذلك الانتخابات الصومالية.

وقال إنه سيتم إرسال طائرتي مساعدات لدعم الشعب الصومالي في مواجهة كورونا خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس وزراء الصحة العرب الأخيرة بدعم الصومال، موجها في الوقت ذاته الشكر إلى السلطات في مصر التي قدمت كافة التسهيلات الممكنة لإتمام إرسال الطائرتين حيث سيتم إرسالها من مصر.