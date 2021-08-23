شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزى السودان فى ضحايا الفيضانات.. وتؤكد تضامنها الكامل مع الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوى ضحايا الفيضانات التى اجتاحت مؤخرًا عددًا من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل.

وأكدت مصر – بحسب بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية - اليوم الاثنين على تضامنها الكامل مع السودان الشقيق فى تلك الظروف الحالية، فى إطار ما يجمع البلدين الشقيقين وشعبى وادى النيل من أواصر أخوية وتاريخية راسخة؛ مؤكدة ثقتها فى قدرة السودان وشعبه الشقيق على عبور تلك الأزمة.