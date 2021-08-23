شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح أسباب عدم جواز زواج "البارت تايم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زواج البارت تايم .. مصطلح أثار الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تداول المصطلح "زواج بارت تايم" عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ما بين مؤيد ومعارض للفكرة.

زواج البارت تايم.. حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حوله، حيث أصدرت فتوى أمس الأحد حول هذه القضية مؤكدة أنه لا ينبغى الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات فى عقد الزواج التى ازدادت فى الآونة الأخيرة، والتى يَكْمُن فى طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة فى المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التى حرص عليه ديننا الحنيف وراعته قوانين الدولة.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج "البارت تايم" واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدى إلى بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج الشرعى هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

