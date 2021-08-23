شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل مع بدء الدراسة إلا بعد تلقى اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة التعليمية، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمتابعة تلقى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعى والوقوف على ما تم في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين وأعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة الخطة التنفيذية.

وأكد الدكتور رضا حجازى، اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم حتي يتسني لنا بدء العام الدراسي المقبل بأمان، مشيرًا إلى أن الوزارة أرسلت كتابًا دوريًا إلي جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي، مشددًا على أنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، وتكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين للتسجيل علي موقع وزارة الصحة والسكان (لتلقي اللقاح والموعد المحدد للجرعات).

وأشار إلى تعاون الوزارة مع وزارة الصحة والسكان لإنجاز هذا العمل، موجهًا مديري المديريات بتنظيم حملات توعية في المؤسسات التعليمية ومجالس الآباء لسرعة إجراء التطعيم في جميع المحافظات.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة نسب حصول العاملين على جرعات التطعيم ونسب تسجيل الحصول على التطعيم والوقوف على جميع المعوقات وتذليلها لإنجاز هذا العمل وإعداد قاعدة بيانات للعاملين علي مستوي المدارس الحكومية والخاصة والدولية تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل).

ووجه الدكتور رضا حجازى السادة مديري المديريات التعليمية فقط بسرعة موافاة الوزارة بتقرير يوضح الموقف النهائي لعدد ونسب مئوية لـ(متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل.