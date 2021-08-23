شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور أول إصابة بسلالة دلتا بلس بمصر.. تعرف على متغير كورونا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم اكتشاف أول حالة مصابة بمتحور دلتا بلس في مصر في منتصف يوليو الماضى، وأصيب العديد من المواطنين بالرعب، لذا يقدم ”الخليج 365”، كل ما يتعلق بسلالة دلتا بلس لفيروس كورونا، وذلك وفقا لموقع " healthline".

يقول الخبراء، إن متغير دلتا بلس يشكل تهديدًا علي مستوي العالم، ويسبب الخوف لأنه أكثر عدوى من السلالات الأخرى وينتج عنه أعراض أكثر خطورة علي الشخص.



أعراض متغير دلتا بلس

ما هي أعراض متغير دلتا بلس؟

قدم التقرير العديد من الأعراض الخاصة بمرض متغير دلتا بلس ومنها:

-الحمى أي ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

-الصداع.

-التهاب في الحلق.

-سيلان الأنف.

-ضيق في التنفس.

وأوضح التقرير، أنه تم اكتشاف متغير دلتا بلس لأول مرة في الهند، وبدأ ينتشر في أكثر من 70 دولة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، وأما ظهوره في الولايات المتحدة ، فيمثل المتغير أكثر من 6 % من عينات الفيروسات المتسلسلة ، وفقًا لبيانات من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكى"CDC".

وأضاف التقرير، أن متغير دلتا بلس لا ينتشر بسهولة بين الأشخاص المحصنين أي الذين لديهم مناعة قوية ضد كورونا عن طريق تلقيهم اللقاح، وقد يكون أكثر حدة للأشخاص غير المحصنين وأولئك الذين لديهم استجابة مناعية أضعف للفيروس.



دلتا بلس

ما مدى انتشار عدوى متغير دلتا بلس؟

يعد متغير دلتا بلس من السلالات سريعة الانتشار، والانتقال من شخص لآخر، حيث أكد وزير الصحة البريطاني ، مات هانكوك ، إن متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال بحوالي 40 % من كورونا.

هل تعمل لقاحات كورونا ضد متغير دلتا بلس؟

نعم لقاحات كورونا تعمل ضد متغير دلتا بلس وتقلل الاصابة بأى مضاعفات صحية مرتبطة به، وذلك وفقا لدراسة نُشرت في مجلة Nature ، حيث وجدت أن 20 شخصًا تلقوا جرعتين من القاح، ولديهم أجسام مضادة كافية ضد فيروس كورونا وأيضا متحور دلتا بلس.

وهذا يشير إلى أن اللقاح يوفر حماية كافية ضد متغير دلتا بلس، ولذا تؤكد الأبحاث على أهمية التطعيم للحماية من كورونا، وأيضا تقليل فرص الإصابة بمتغير دلتا بلس.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بمتغير دلتا بلس؟

-الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل.

-كبار السن في حالة عدم أخذ اللقاح.

-الأشخاص الذين ليس لديهم استجابة مناعية قوية.