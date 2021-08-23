مستندًا إلى حديث شريف.. برلماني يطالب وزير الأوقاف بسرعة فتح دورات مياه المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، خطابًا إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، مطالبًا إياه بإعادة فتح دورات المياه وأماكن الوضوء.

وطالب حجازي وزير الأوقاف بالالتزام بما قاله النبي، صلى الله عليه وسلم، في حديثه الشريف: "أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسًا.. هل يبقى من درنه شيء...".

وأشار النائب إلى أن فتح دورات المياه وإتاحة الوضوء داخل المساجد يسهمان في النظافة العامة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وطالب حجازي وزيرَ الأوقاف بإعادة الدروس وحلقات العلم بالمساجد؛ حرصًا على الشباب من الانحراف وراء الأفكار المتطرفة.

وقال النائب: في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لمواجهة أفكار الجماعات الإرهابية، يجب أن تكون المساجد مفتوحة لحلقات العلم والدرس لنشر صحيح الدين والمفاهيم الوسطية للدين.