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قطعوا يده.. تفاصيل مشاجرة عائلية انتهت بالشروع في قتل شاب بمصر القديمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت نيابة مصر القديمة، اليوم الإثنين، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها وآخرين - مطلوب ضبطهم- بقطع يد شاب وطعنه بالأسلحة البيضاء.

كشفت التحقيقات، تشاجر المجني عليه مع السيدة المتهمة بعد علمه أن شقيقها تزوج سرًا من إحدى أقربائه، واعتدى عليها بالضرب.

وأضافت التحقيقات أن السيدة أرادت الانتقام فجمعت أقاربها وتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء فقطعوا يده، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بضبط وإحضار باقي المتهمين في الواقعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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