رئيس النيابة الإدارية الجديد المستشار عزت أبوزيد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أدى المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، بمناسبة اكتمال عطائه في ١٩ أغسطس الجاري.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار عزت أبو زيد من مواليد ١ / ٩ / ١٩٥٢، وحاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا عام١٩٧٤.

والتحق المستشار "أبوزيد" بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٥ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة متولياً العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، حيث تولى العمل مديراً لعدد من النيابات الإدارية، إلى أن أصبح مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، حتى صدور القرار الجمهوري رقم ٣٥٥ لسنة ٢٠٢١ بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان.