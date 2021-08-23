بتهمة "تمويل الإرهاب".. تجديد حبس نجل صفوان ثابت 45 يومًا على ذمة التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس سيف الدين صفوان أحمد ثابت، نجل رجل الأعمال صفوان ثابت، 45 يومًا على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

كانت النيابة وجهت للمتهمين صفوان ثابت ورجب السويركي اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وكانت جهات التحقيق المختصة قررت حبس صفوان ثابت ورجب السويركي مالك التوحيد والنور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها.

وأسندت للمتهمين صفوان ثابت ورجب السويركي اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعماله.

كما أسندت جهات التحقيق إلي صفوان ثابت ورجب السويركي عدة جرائم منها تمويل جماعة ارهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.