تأجيل دعوى وقف تنفيذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب لـ 13 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة السابعة استثمار مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى وقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية لجلسة 13 سبتمبر المقبل.

وجاء بالدعوى، أن شركة الحديد والصلب المصرية شهدت الكثير من الأحداث، وكانت شاهدًا على الصناعة التي تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر، وتمتلك أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانًا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانًا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراه من الشركة القومية للأسمنت منذ عام وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.