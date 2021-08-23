المتهم بضرب مسن وابنته في عين شمس: حرضتْ ابنتي على "الخروج متأخرًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل ضرب متهم لمسن وابنته في عين شمس.

وتوصلت التحقيقات إلى اتفاق ابنتي المتهم والمجني عليها على الهروب من مسكنيهما إلى محافظة الإسكندرية، إذ توجهتا إلى حارسة العقار محل الواقعة وطلبتا المكوث لديها وإقراضهما أموالًا، وسمعتهما الحارسة تتفقان على الهروب إلى الإسكندرية فأخبرت والديهما بذلك، فحضرا وآنذاك تعدى المتهم على المجني عليها ووالدها كما تدوول المقطع المصور.

واعترف المتهم في التحقيقات بتعديه على المجني عليهما لغضبه من تحريض ابنة المجني عليها ابنته على ترك المنزل والخروج منه في أوقات متأخرة.

وأضاف أن المجني عليهما تعديا عليه بالسب فضربهما خلال المشاجرة بينهم.

وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان حجز المتهم 24 ساعة لحين استكمال استجوابه.