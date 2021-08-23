شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: فتح عيادات 2 كفاية لتنظيم الأسرة ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على التمكين الاقتصادى للأسر، كما يتم العمل على أوراق ثبوتيه للأسر فى القرى، تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت الوزيرة، أنه تم التنسيق مع الجمعيات وفقا لطبيعة عمل كل جمعية، بالإضافة إلى فتح عيادات 2 كفاية الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة، بالتعاون مع وزارة الصحة، وأيضا استمرار متابعة للامهات من خلال مشروع الـ 1000 يوم الاولي، كما سيتم تحليل بيانات القرى لنعرف مدي احتياجات الاسر فيها .

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بحضور ايمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون الجمعيات والمجتمع المدنى.

وأوضحت الوزيرة، لدينا 67 مركز استشارات أسرية، سوف يتم إعادة تفعيل الانشطة الخاصة بهم من جديد، وقد توقفوا بسبب اللجوء الي محكمة الاسرة مباشرة، ونحاول رصد تدخلات الجمعيات الأهلية في الجانب الصحي للاسر تحت مظلة "حياة كريمة"كذلك العمل حاليا علي سكن كريم ، لما يقرب من 120 ألف أسرة.