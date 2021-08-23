شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: فخورة بكل إنجاز علمى أو رياضى أو فنى لأبنائنا فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، الطالبة "آية محمد" الأولى على الثانوية العامة بالقسم الديني بدولة الكويت، وقدمت لها التهنئة كنموذج للطلاب المصريين الأوائل بالكويت.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي تحتفي بكل نماذج التفوق العلمي والرياضي والفني لأبناء المصريين حول العالم.

كما أثنت السفيرة نبيلة مكرم على المجهود الذي بذلته الطالبة للوصول لهذا النجاح هي وأشقائها المصريين الحاصلين على المراكز الأولى أيضًا، مشيرة إلى أن هذا يعبر عن اهتمام الأسر المصرية بالخارج بالمستوي التعليمي لأبنائهم ونبوغهم، واستعدادهم التام لرفع رأس وطنهم في الخارج.

وهنأت وزيرة الهجرة كافة الطلاب المصريين الحاصلين على المراكز الأولى بدولة الكويت الشقيقة بشهادة الثانوية العامة، حيث تصدروا نتائج الثانوية وحصل عددا منهم على المراكز الأولى بمجموع 100% في الأقسام المختلفة "العلمي والأدبي والديني".

من جانبها، أعربت الطالبة آية عن سعادتها بلقاء وتهنئة السفيرة نبيلة مكرم، لافتة إلى أنها ستستكمل دراستها بالكويت بكلية التربية قسم اللغة الإنجليزية، وتتمنى أن تصبح دكتورة بالجامعة.