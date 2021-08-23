شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تبدأ تطعيم العاملين بالوزارة بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة البيئة من خلال لجنة من وزارة الصحة، بتطعيم العاملين بالوزارة وجهازيها شئون البيئة وادارة تنظيم المخلفات لتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث تستمر الحملة على مدار 3 أيام بمقر الوزارة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ذلك يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذا القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، للحد من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الجميع.

و وجهت فؤاد بمتابعة كافة الترتيبات والتجهيزات بمقر الوزارة وانتظام سير عملية التطعيم، والتى بدأت في التاسعة صباحًا لتسهيل إجراءات تطعيم العاملين بها واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر إلى الأطقم الطبية من أطباء وتمريض لدورهم الكبير في تقديم أوجه الدعم لوقاية المواطنين من فيروس كورونا، وجهودهم في تقديم اللقاح للعاملين بالوزارة وجهازي شئون البيئة وإدارة تنظيم المخلفات.