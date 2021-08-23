شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية تهنئ مصر ونور الشربينى بعد تتويجها ببطولة بريطانيا للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت السفارة الأمريكية بالقاهرة على تهنئة البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميًا لسيدات الإسكواش، بعد تتويجها ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، التى استضافتها بريطانيا خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة عبر موقع "فيس بوك"، صورة لنور الشربيني بعد التتويج مصحوبة بتعليق :" مبروك لمصر و لنور الشربيني لفوزها ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش 2021".



السفارة الامريكية

وقالت نور الشربينى في تصريحات إعلامية لها بعد التتويج: صعب أن أعبر عن مشاعرى، خطفت الشوط الأخير والمباراة من خصم قوى وهى نوران، كنت أحاول أن أدوس على نفسى لأكمل اللقاء وسرنا نقطة بنقطة حتى الشوط الأخير.

أضافت: إحساس رائع أن أتوج بالبطولة للمرة الثالثة، بطولة بريطانيا من البطولات المهمة ويهم أى لاعب التتويج بها وأن أتوج بها بعد بطولة العالم فهذا أمر مهم جداً، خاصة أننى لم أكن جاهزة بنسبة مائة بالمائة قبل بداية المنافسات بسبب الإصابة.

وفازت نور الشربينى على منافستها نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 13-11, 5-11, 11-7, 11-2.

وتعتبر بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات فى تاريخ اللعبة، كما تعتبر هذه البطولة هى الأخيرة فى الموسم الجارى 2020 / 2021.

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغاؤها فى الموسم الماضى؛ بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.