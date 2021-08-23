شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021 إلى السبت المقبل. وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى السبت المقبل كما يلى : درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 23 أغسطس:-



القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 24 أغسطس :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 31 درجة جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 37 درجة جنوب الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 40 درجة درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 25 أغسطس :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 41 درجة درجات الحرارة المتوقعة الخميس 26 أغسطس :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 41 درجة درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 أغسطس :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 43 درجة درجات الحرارة المتوقعة السبت 28 أغسطس :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 43 درجة